Videogiochi, crescita storica per il mercato italiano: un giro d’affari da oltre 2 miliardi di euro nel 2020

L’Italia dei videogiochi cresce, con costanza, fino a superare un record importante: con un incremento del giro d’affari del 24.8%, il settore videoludico nel Bel paese ha fatto registrare una performance eccezionale da 2 miliardi e 179 milioni di euro nel 2020. Un trend estremamente positivo che conferma l’importanza di quest’industria in un momento storico così particolare, in cui i videogames possono rappresentare un mezzo per ridurre le distanze e sentirsi felici.

Nonostante la pandemia, che ha avuto un impatto considerevole su molti settori (intrattenimento incluso), il mercato dei videogiochi ha continuato la sua ascesa inarrestabile anche in Italia, trainata da vendite del valore di un miliardo e settecento milioni di euro prendendo in esame solo il software, ovvero i giochi venduti.

La chiusura dei negozi per buona parte dell’anno, in tal senso, non ha fermato i videogiocatori, che sfruttando il mercato digitale hanno generato transazioni per il valore di 799 milioni di euro per l’acquisto di giochi e altri contenuti scaricabili dai negozi digitali per PC, console e mobile. Una crescita importante per il digital delivery rispetto ai 602 milioni di euro registrati nel 2019.

“Il 2020 è stato un anno estremamente positivo per il settore dei videogiochi, con un mercato che in Italia continua a crescere anno dopo anno e che negli ultimi dodici mesi ha fatto registrare numeri record. Questa crescita significativa non è solo frutto della pandemia che ci ha fatto passare più tempo tra le mura domestiche ma è una testimonianza del crescente interesse nei confronti dei videogiochi come forma di intrattenimento e di comunicazione”, sostiene Marco Saletta, Presidente di IIDEA, associazione di categoria per l’industria videoludica del nostro territorio.

“Il 2020 ha infatti segnato un punto di svolta anche nella percezione sociale e culturale del medium e ha portato con sé una più ampia comprensione da parte dell’opinione pubblica delle potenzialità del videogioco come strumento di socialità e apprendimento”, conclude.