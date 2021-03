Viabilità S.P. 38 Mussomeli-Caltanissetta

MUSSOMELI – Continua la pulizia straordinaria DELLA S.P. 38 Mussomeli- Caltanissetta. A tale riguardo così si esprime il primo cittadino Giuseppe Catania: “Mi fa piacere mettere in evidenza, ancora una volta, che quando le Istituzioni collaborano, il beneficio va tutto alla comunità.

È in corso, infatti, in questi giorni la pulizia straordinaria della S.P. 38 Mussomeli-Caltanissetta, grazie alla sinergia messa in campo dal LCC – Libero Consorzio dei Comuni di Caltanissetta, all’ESA – Ente Sviluppo Agricolo di Caltanissetta su richiesta del Comune di Mussomeli.

Nello specifico voglio ringraziare:

– l’Ing. Duilio Alongi e l’Ing. Denaro del LCC di Caltanissetta per avere accolto la mia richiesta di pulizia straordinaria della S.P. 38 Mussomeli-Caltanissetta;

– il dott. Giuseppe Fasciana dell’ESA per aver messo a disposizione la sua preziosa squadra, composta da uomini e mezzi, per la pulizia della strada.

Mi piacerebbe che questa sinergia e questo accordo diventasse definiivo ed è proprio per questo motivo che ripresenterò, alla Regione Siciliana, una specifica richiesta per l’utilizzo in modo permanente (tutti i giorni dell’anno) degli operatori ESA e Forestali per la manutenzione e pulizia della viabilità extra urbana ed urbana.

Agli automobilisti chiedo di procede c9n prudenza per la tutela della loro incolumità e di quella degli operatori impegnati in questi giorni per strada. Lavoriamo insieme per migliorare i servizi alla collettività”.