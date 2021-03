Vaccino: Doxa, 65% degli italiani vorrebbe scegliere quale fare

Il 65% degli italiani vorrebbe scegliere quale vaccino contro il Covid ricevere. E’ quanto emerge dall’ultima rilevazione del monitoraggio continuativo condotto da BVA Doxa sugli impatti della pandemia sulla popolazione italiana. Il restante 35% e’ invece disposto a vaccinarsi subito preferirebbe vaccinarsi subito a prescindere dalla disponibilita’ di un vaccino specifico.

Dall’indagine BVA Doxa e’ comunque emerso che nel complesso “l’84% della popolazione e’ disposto a vaccinarsi, ma solo il 57% e’ pronto a farlo con assoluta certezza”. Tra coloro che vorrebbero scegliere il tipo di vaccino, quasi la meta’, il 46%, si affiderebbe a Pzifer, seguito da Moderna con il 22% delle preferenze. Al terzo posto compare il vaccino russo Sputnik (10%), non ancora autorizzato dall’Ema, in linea con AstraZeneca (9%) e Johnson & Johnson (9%).

Rispetto alle difficolta’ della campagna vaccinale gli italiani puntano il dito contro le aziende farmaceutiche: dalla rilevazione e’ emerso che in scala da 1 a 10, il termometro segna un 7.5 di media nel misurare l’insoddisfazione per i ritardi nelle consegne da parte delle case farmaceutiche, che, secondo gli intervistati, avrebbero invece dovuto rispettare gli impegni. Mentre per la maggioranza degli italiani i vaccini sono l’unica arma con cui sconfiggere il virus (in media, un consenso di 7.2 su 10), leggermente piu’ controverso (6.1) e’ il punto sull’efficacia del vaccino contro le nuove varianti.