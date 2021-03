Sutera, la strada del canalicchio diventa realtà

SUTERA – Dopo un lungo percorso amministrativo, con l’impegno continuo dell’Amministrazione Comunale di Sutera, procede spedito l’iter per la sistemazione definitiva della SP 132 Sutera- Casalicchio Valle.

Giorno 17 febbraio u.s. il Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico ha aggiudicato l’appalto per la Progettazione definitiva, Progettazione esecutiva, Studio geologico, Direzione lavori e Coordinamento della Sicurezza dei lavori di “Messa in sicurezza della SP 132 Sutera- Casalicchio” per l’importo di €103,926,23 che è stata aggiudicata allo Studio Cangemi dei F.lli Cangemi Ing. Antonio e Arch. Agostino S.A.S.

La SP 132 Casalicchio-Valle è una delle arterie più importanti del comune di Sutera, in quanto è la strada percorsa per raggiungere Caltanissetta ed anche per l’economia agricola del paese.

Trattasi di una Strada Provinciale, la cui sistemazione è stata finanziata nel 2016 per l’importo di €1,500,000 con i fondi per il “ Patto per il Sud”.

L’iter burocratico per la suddetta strada è stato lungo e tortuoso con il rischio concreto che i fondi finanziati andassero perduti in quanto nel 2019 erano trascorsi oltre due anni dal finanziamento e non era stato redatto il necessario progetto da parte del Libero Consorzio (ex provincia) di Caltanissetta, proprietario della strada in oggetto. Il Comune di Sutera a seguito di un incontro avuto il 17 ottobre 2018 con il Soggetto Attuatore, ovvero il Commissario di Governo Dott. Maurizio Croce dava la propria disponibilità a redigere il progetto preliminare in via sostitutiva del Libero Consorzio.

A seguito di contatti tra il Sindaco di Sutera e il Commissario del Libero Consorzio, si stabiliva di procedere alla firma di una convenzione con la quale il Comune di Sutera veniva autorizzato a redigere il progetto in sostituzione alla ex provincia. Con deliberazione della giunta comunale di Sutera del 21 gennaio 2019 veniva approvato lo schema di convenzione. In data 7 febbraio 2019 veniva sottoscritta la convenzione tra il sindaco di Sutera dott. Giuseppe Grizzanti e la Commissaria del Libero Consorzio di Caltanissetta dott/ssa Rosalba Panvini. Il progetto preliminare è stato redatto a cura dell’Ufficio Tecnico del Comune di Sutera e approvato dal Commissario per l’emergenza idrogeologica. Con l’aggiudicazione della gara della progettazione definitiva finalmente si completa l’iter burocratico per l’approvazione del progetto che, diventato definitivo, andrà in gara per l’aggiudicazione dei lavori di messa in sicurezza e sistemazione della strada del Casalicchio, finalmente un sogno diventa realtà.