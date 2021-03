Uno straniero di 37 anni, positivo al Covid, e’ stato trovato dai carabinieri in giro con la propria auto, con a bordo la moglie, a Scicli, comune del Ragusano attualmente in zona rossa per l’emergenza Covid.

L’uomo e’ stato denunciato per la violazione dell’isolamento domiciliare a cuie era sottoposto e per ‘delitto contro la salute pubblica’.