Sicilia, nota sul registro alla figlia: mamma si presenta a scuola ed aggredisce la preside

Ha aggredito la preside della SCUOLA per avere conto e ragione di una nota disciplinare presa dalla figlia. E’ accaduto all’Istituto comprensivo Calderone di Carini, in provincia di Palermo. La mamma di un’alunna della SCUOLA media si è presentata ieri, verso le 13, a SCUOLA per avere chiarimenti su un provvedimento disciplinare disposto da una delle docenti della figlia.

La discussione è subito degenerata, con la mamma che ha aggredito e sbattuto a muro la dirigente scolastica Claudia Notaro, trasportata poi al Pronto Soccorso, e urlato contro l’insegnante davanti al resto della classe. Alla preside è arrivata la solidarietà della Flc Cgil Palermo.

“La violenza non deve mai essere ammessa nei contesti di una società civile e non può trovare spazio all’interno delle istituzioni scolastiche che sono i luoghi per antonomasia della crescita e della formazione civile e culturale dei cittadini del domani – afferma il segretario generale Flc Cgil Palermo Fabio Cirino – La violenza e l’ignoranza si combattono con l’educazione e la formazione continua: è questa la nostra missione, è questa la speranza di un futuro migliore