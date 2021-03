Una vera e propria discoteca in casa, con 17 minorenni assembrati senza alcun rispetto delle regole anti Covid. A scoprirla sono stati i carabinieri intervenuti, su segnalazione della centrale operativa, in una villetta di Mazara del Vallo (Trapani).

Nella discoteca self made, musica ad alto volume, bevande alcoliche e nessun rispetto delle norme per il contenimento della pandemia. I minorenni sono stati tutti multati, 400 euro ciascuno, come prevista dalla vigente normativa.