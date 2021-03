Sanremo, polemica a Domenica In sull’esibizione saltata degli Extraliscio. Venier: non abbiamo cacciato nessuno

Sanremo crea polemiche anche dopo la sia conclusione.

La conduttrice di Domenica In, Mara Venier, in diretta legge una polemica della produttrice del gruppo musicale Extraliscio, Elisabetta Sgarbi, e sceglie di rispondere pubblicamente.

“La scortesia e la mancanza di attenzione degli autori e della conduttrice di Domenica In è senza scuse – ha dichiarato la produttrice- invitano settimane prima Gli Extraliscio (un gruppo di 6 musicisti + un tecnico) alla trasmissione, li fanno fermare un giorno in più a Sanremo, li convocano prima alle 16.30, poi alle 15.30, li sottopongono ai tamponi, e poi li rimandano a casa, senza farli esibire e senza fargli dire una parola sulla loro presenza a Sanremo. Sarebbe bastato accorciare le esibizioni di tutti, senza fare selezioni arbitrarie e offensive. Una totale mancanza di rispetto, indegna di accompagnare un festival come quello appena concluso, condotto in porto con eroismo e cortesia”.

“Non abbiamo cacciato nessuno ma invitati a partecipare un’altra domenica- ha commentato Venier dal palco dell’Ariston -. La nostra scaletta è stata rimodulata per dare spazio al Papa. Abbiamo iniziato con 40 minuti di ritardo. Io non la conosco ma lei non accusi i nostri autori e me se prima non si è informata bene sui fatti. Abbia rispetto per Papa Francesco”.