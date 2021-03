Rassegna Stampa. Caltanissetta: le lastre marmoree saranno esposte nella sala consiliare

C’era stato un iniziale ripensamento per la collocazione nelle nicchie della sala consiliare del Comune di Caltanissetta delle due lastre marmoree che ornavano i basamenti dei monumenti dei re borboni Ferdinando I e Francesco IV poi abbattuti durante i moti del 1848, ma alla fine tutto sarà fatto come si è precedentemente stabilito.

Ad un certo momento si è pensato che era meglio collocare le due lastre “di grande valore artistico” in un posto diverso della sala consiliare del palazzo del Carmine, per dare loro maggiore visibilità. E’ stato pure ipotizzato il portico interno del palazzo municipale, dove sistemarle.

Ma alla fine è stato confermato il progetto originario. “Si è parlato di scegliere un altro posto per la collocazione e l’esposizione delle due lastre – ha detto l’assessore alla Cultura, Marcella Natale –ma non se ne farà niente perché resta confermato il programma precedentemente predisposto”.

Per il soprintendente ai beni culturali Daniela Vullo, che prima ha dato il parere favorevole per la collocazione delle due lastre nella sala consiliare del Comune, “non ci sono motivi – ha detto – perché si cambi idea. La scelta fatta precedentemente è sempre valida e va rispettata”.

Le due lastre, da tempo restaurate dopo il ritrovamento e su una delle quali è riprodotto lo stemma originario della città, intanto rimangono custodite nei locali al piano terra dell’edificio ex Gil dove sono state restaurate dall’artista Belinda Giambra sotto il controllo della soprintendenza ai beni culturali e per incarico dei club Lions e Rotary che si sono assunti l’onere delle spese necessarie. “Non possiamo più tenerle nei locali dell’ex Gil che debbono essere sgomberati e diversamente utilizzati – ha affermato l’arch. Vullo – per cui ci auguriamo che il Comune provveda presto al trasferimento nella sala consiliare”