Palermo, caso vaccini: Policlinico segnala ad Aifa la morte dell’insegnante di 46 anni

Il Policlinico di Palermo ha segnalato alla magistratura e all’Aifa il decesso di un’insegnante di 46 anni, Cinzia Pennino, morta in seguito a una trombosi. Alla donna era stato somministrato il vaccino anti Covid nei giorni scorsi.

“La paziente e’ giunta al Policlinico Paolo Giaccone di Palermo il 24 marzo in condizioni molto critiche con trombosi profonda estesa e una storia anamnestica nella quale e’ presente anche una somministrazione vaccinale. – dice il nosocomio in una nota – Trasferita presso la Terapia Intensiva in disfunzione multiorgano nonostante i trattamenti avanzati e le cure prestate dai sanitari e’ deceduta questa mattina”. “Come previsto in tale circostanza – conclude – il caso e’ stato segnalato all’Aifa e alla autorita’ giudiziaria”. Cinzia Pennino insegnava all’istituto Don Bosco Ranchibile.