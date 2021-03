Nissa, dal Città di Caltanissetta arriva il portiere Salvatore Chimenti

La Nissa sempre in cerca del meglio nel mercato, in vista della ripresa del campionato di Eccellenza, fissata per l’11 aprile. Ecco un altro colpo di mercato messo a segno dal presidente Arialdo Giammusso e dal ds Giancarlo Bonsignore.

Si tratta di Salvatore Chimenti, classe 1990, portiere di esperienza in arrivo dal Città di Caltanissetta. L’estremo difensore va a fare coppia con Keba Jabby.

Chimenti vanta un palmares di grande rilievo, avendo militato per molte stagioni ad Alcamo in Eccellenza, nonché nel Partinicaudace e nel Pro Favara.