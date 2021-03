Mussomeli, ZFM Zone Franche Montane

MUSSOMELI – Ieri pomeriggio, assieme all’assessore allo sviluppo economico Michele Spoto, il primo cittadino Catania si è recato al presidio permanente presente allo svincolo “Irosa” dell’Autostrada PA-CT per sottoscrivere una lettera finalizzata a sollecitare la conclusione del percorso legislativo sulle zone Franche montane. La lettera, a firma dei 132 sindaci e del comitato delle ZFM, sarà indirizzata alle seguenti Istituzioni: Senatrice Elisabetta Casellati – Presidente del Senato: Senatore Luciano D’Alfonso – Presidente della Commissione Finanze e Tesoro del Senato; Senatore Emiliano Fenu – Relatore alla Commissione Finanze e Tesoro del Senato; Senatori della Repubblica eletti in Sicilia. “Noi crediamo in questa iniziativa legislativa a favore dei comuni montani e delle aree interne. La nostra comunità necessita l’approvazione della legge sulla fiscalità di vantaggio per il rilancio dei nostri territori”. Ne ha dato notizia il sindaco Catania.