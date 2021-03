Mussomeli, VENERDI’ SANTO POMERIGGIO: 2^ EDIZIONE “flashmobvenerdisanto2021mussomeli”

MUSSOMELI – Dagli organizzatori del “flashmobvenerdisanto2021mussomeli riceviamo e pubblichiamo:

La popolazione mussomelese residente e anche non residente ha notevolmente apprezzato la prima edizione del #flashmob dello scorso anno. L’alto indice di gradimento ci ha incoraggiato a ripresentare la II edizione con alcune novità.

Intanto, la CEI ha già emanato, in linea con le disposizioni governative, nuove regole per quanto riguarda i Riti Sacri della Settimana Santa. Tra i restringimenti, onde evitare assembramenti, il divieto di fare processioni sia all’esterno che all’interno delle chiese.

Le nostre antichissime Confraternite, che hanno fatto la storia di Mussomeli, ancora oggi hanno saputo mantenere vive le tradizioni ereditate dai nostri avi. La Pietà Popolare , dallo scorso anno, a causa di questa martoriata situazione che inaspettatamente si è venuta a creare, ha subito una sofferta battuta d’arresto. Con l’aiuto della tecnologia moderna ed il contributo dei tantissimi giovani che amano la tradizionale Settimana Santa mussomelese, attraverso immagini e suoni degli anni passati, faremo rivivere i momenti più sentiti del Venerdì Santo. Grazie anche alla sensibilità del Sindaco Giuseppe Catania e dell’Amminstrazione dal lui guidata, verranno utilizzati i sistemi di amplificazione già esistenti in alcune zone del centro storico come pure mediante gli impianti di amplificazione messi a disposizione volontariamente dai cittadini di mussomeli che hanno aderito e continuano ad aderire all’iniziativa. Saranno trasmessi contemporaneamente alla stessa ora i momenti della Passione di Nostro Signore con i canti, i suoni e le lamentazioni proprie della Settimana Santa mussomelese.

Per aderire all’iniziativa, basta inviare un messaggio di adesione alla pagina Facebook: https://www.facebook.com/Flashmob-Venerdì-Santo-2021-Mussomeli-108179390849748/

“Che sia per tutti noi un momento di profonda riflessione e di riconoscenza verso chi sta lottando in prima linea in questi giorni e nel ricordo delle Vittime di questo brutto momento storico che stiamo vivendo.”

N.B.- si invitano tutti a condividere la Pagina Facebook del flashmob a tutti gli amici, in modo da dare a tutti la possibilità di seguire gli aggiornamenti e l’evento per chi è lontano da casa.