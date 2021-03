Mussomeli, raccolta 7 tonnellate plastica. Bonifico di 1.500 euro alla Missione Speranza e Carità

MUSSOMELI – Mussomeli , Bonifico del 3 marzo 2021 in favore Missione Speranza e Carità di Palermo.

Un progetto benefico a cui collabora, da tempo e senza sosta, il giovane mussomelese Daniele Bellanca, nella raccolta di tappi di plastica, coinvolgendo in maniera capillare persone che hanno preso a cuore tale iniziativa, avendo come punto di riferimento proprio lui che facendo tesoro delle sue numerose conoscenze ha creato una vera propria rete operativa per tale servizio di raccolta. E così, nell’anno 2020 è riuscito a concretizzare , in piena pandemia, 7 tonnellate di plastica che ha prodotto un ricavato di 1.500, euro, devolute interamente alla Missione Speranza e Carità di Palermo. Evidentemente non manca la soddisfazione di Daniele che la condivide con tutti i suoi collaboratori, intenzionato a proseguire in tale percorso.