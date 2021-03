MUSSOMELI – L’appuntamento di oggi pomeriggio, nella cattedrale di Caltanissetta, doveva esserci prima, ma la pandemia lo ha fatto rinviare. E così il nuovo vescovo di Siracusa mons. Francesco Lomanto, intorno alle 18, celebrerà assieme al vescovo della diocesi nissena mons. Mario Russotto la sua messa da prelato. Parteciperanno le chiese diocesane che per la circostanza non celebreranno liturgie in loco. La celebrazione, nelle rispetto delle norme anti – Covid.