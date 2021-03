Mussomeli. Eseguiti 800 vaccini. La vicinanza umana degli amministratori ai vaccinati.

MUSSOMELI. Due giorni di vaccinazioni per il Distretto sanitario di Mussomeli che comprende i Comuni di Acquaviva, Campofranco, Mussomeli, Vallelunga, Villalba e Sutera ma anche di altri paesi vicini. Stamani anche gli amministratori dei Comuni del Distretto sono stati presenti a Mussomeli volontariamente per manifestare la loro vicinanza alla popolazione anziana e non solo.

Complessivamente sono stati circa 800 vaccini tra ieri e oggi somministrati alla popolazione zonale e il grosso lavoro fatto dai volontari della Croce Rossa di Mussomeli ha reso veramente sereno e umano i 20 minuti di permanenza di ogni singolo cittadino all’interno dell’ospedale di Mussomeli.

Il sindaco di Campofranco Rino Pitanza, assieme al sindaco di Mussomeli Giuseppe Catania, all’assessore Daniele Frangiamore, al vicesindaco di Acquaviva Giuseppe Mendola e al responsabile regionale della Croce Rossa Maria Concetta Falletta c’è stata una condivisione di questi momenti anche con la popolazione anziana che s’è fatta vaccinare.

Il tutto con la speranza che si possa superare il difficile momento della pandemia e che si possa uscirne fuori quanto prima. Il tutto nel contesto di una condivisione sociale e umana che ha accomunato amministratori e cittadini nel giorno della Domenica delle Palme con l’auspicio di lanciare un messaggio di speranza nel futuro.