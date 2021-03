Mussomeli, domenica delle Palme senza Adorazione Eucaristica delle Confraternite

MUSSOMELI – Secondo anno consecutivo, in tempo di pandemia, ed il giorno della Domenica delle Palme, assume, fra la gente, un’atmosfera diversa. Cerimonia In chiesa, niente cortei introitali esterni parrocchiali col gioioso ingresso di Gesù a Gerusalemme al canto dell’ “Osanna al Figlio di David”, una celebrazione all’interno delle chiese, dunque, nel rispetto delle norme anti- Covid. Una situazione, a sentire parlare la gente, a cui ci si sta con rammarico abituando, per sconfiggere sollecitamente questo tremendo virus. Anche quest’anno salta l’appuntamento tradizionale pomeridiano domenicale delle Palme con le cinque confraternite di Mussomeli ( Arciconfraternita del SS. Sacramento alla Madrice, Confraternite Maria SS. dei Miracoli, Madonna delle Vanelle in Sant’Enrico, Maria SS. del Monte Carmelo e SS. Sacramento di San Giovanni), associazioni e congregazioni per l’Adorazione Eucaristica per evitare assembramenti ed eventuali contagi. Intanto la settimana che segue è la settimana conclusiva che, col giovedì Santo e Venerdì Santo, ci porta alla Pasqua di Risurrezione.