Mussomeli, Campagna di informazione giornata internazionale dei diritti della donna

“Donne a testa alta” è un’ iniziativa che nasce dalla collaborazione tra l’amministrazione comunale e le associazioni locali Pro Loco, Strauss APS, BCSicilia e FI.DA.PA. in occasione della giornata internazionale dei diritti della donna. Una iniziativa congiunta che si può seguire sulla pagina Facebook del Comune di Mussomeli all’8 al 14 marzo.

La giornata dei diritti della donna dovrebbe essere praticata giornalmente. I diritti non passano esaurite le 24 ore. Per questo motivo, quest’anno, vogliamo tributare le donne di ogni epoca, passata presente e futura, per inspirare e motivare le giovanissime generazioni a non gettare la spugna, ma a lottare spinte dalla necessità di dire la propria e farlo ad alta voce. Vogliamo fare conoscere esempi di donne impavide e virtuose che, nonostante gli ostacoli sociali, economici, culturali, hanno fatto dello stereotipo non un nemico ma la stessa acqua con la quale spegnere il fuoco distruttivo di limiti imposti da una società non giusta.

Le giovanissime e giovani generazioni hanno bisogno di guide che sappiano non soltanto insegnare, ma tirare fuori quel potenziale che a volte resta nascosto “per paura di”. La volontà di parlare ai bambini e alle bambine è dettata dalla consapevolezza che gli esempi che proporremo daranno loro la certezza che tutto possono, se lo vogliono. Donne a testa alta è una galleria di figure femminile che hanno reso possibile ciò che era addirittura escluso per una donna. E lo hanno fatto a testa alta, ovvero senza mai farsi intimidire dal potere ed esercitando invece il potere dell’intelligenza che nulla ha da dimostrare se non se stessa.

Correte bambine, prendetevi il futuro. ( Comunicato amministrazione comunale e le associazioni locali Pro Loco, Strauss APS, BCSicilia e FI.DA.PA)