Mussomeli, Assemblea Fratres. Approvati bilanci e relazioni. Premiati i donatori

MUSSOMELI – Domenica scorsa, si è svolta, nel rispetto delle norme Anticovid, presso la sala parrocchiale Cristo Re, l’assemblea annuale degli aderenti al Gruppo Donatori di Sangue Fratres Mussomeli, preceduta dalla Santa Messa del Donatore celebrata nella stessa parrocchia.

Queste le parole del presidente: “ In questo contesto di paura e scoraggiamento, mi sento di dire “ Grazie di cuore ” al consiglio direttivo, ai revisore dei conti, ai ragazzi del servizio civile e un “Grazie particolare” ai donatori Fratres che con il senso del dovere morale e civile di cittadini e con la coscienza della carità come cattolici praticanti: silenziosi e senza clamore hanno continuato ad effettuare le donazioni di sangue, a beneficio di coloro che ne hanno avuto bisogno”.

“ Nonostante il momento storico che stiamo vivendo, contiua il presidente Sorce, grazie alla disponibilità dei medici, dott.ssa Cordaro Silvia e del dott. Piparo Liborio e gli infermieri del P.O di Mussomeli, al costante lavoro svolto dal Consiglio Direttivo, con l‘aiuto dei volontari e con l‘ausilio del Centro Trasfusionale di Caltanissetta, ha contribuito ad apportare complessivamente al 31 dicembre 2020 n. 589 donazioni di sangue intero. Un buon risultato che, se rapportato al numero degli abitanti di Mussomeli, pari a 10.147, evidenzia una media di 58 sacche per ogni mille abitanti, pertanto motivo sempre di soddisfazione e orgoglio per il Gruppo l’aver superato la media di autosufficienza di sangue in Italia che è di 40 sacche per ogni mille abitanti. Purtroppo la pandemia ha annullato quasi tutte le manifestazioni programmate per il 2020, ma nonostante ciò si è cercato di promuovere la donazione del sangue, attraverso altri mezzi come il sito internet, la pagina facebook, e grazie all’aiuto dei ragazzi in servizio civile si è realizzato il primo giornalino “In Vena di Donare”. Un importante iniziativa è stata la collaborazione con l’Istituto G.B. Hodierna per la realizzazione di n. 20 maschere con altrettanti adattatori per l‘eventuale utilizzo (previo inserimento dei filtri monouso) come dispositivi di protezione individuali per gli operatori sanitari, donate al nostro Ospedale M.I. Longo di Mussomeli. Purtroppo non è stato possibile premiare in presenza i nostri donatori che hanno effettuato le 10, 25, 50 donazione e da quest’anno, per la prima volta si è voluto premiare le donne che hanno effettuato le 35 donazioni.

Saranno 35 i donatori, che ritireranno il premio presso la sede del sodalizio nel piazzale Mongibello.

Le relazioni sociali del Presidente, la presentazione del bilancio consuntivo al 31/12/2020 e preventivo 2021, la relazione dei sindaci revisori sono stati approvati dall’assemblea presente.

Sono questi i premiati del 2020: Premiati con medaglie con 10 donazioni: Giuseppe Sola, Marika Lo Re, Vincenzo Domenico Genco, Danilo D’Amico, Angelo Maria Pardi, Maria Mistretta, Fabio Sorce, Mario Gaetano Nucera, Francesco Frangiamore, Giuseppe Ricotta, Vincenzo Diliberto, Renato Adamo, Vincenzo Messina, Roberto Mistretta, Alessandro Bellanca:

Premiati con 25 donazioni: Vincenzo Castiglione, Salvatore Catalano, Calogero Cordaro, Mario Milazzo, Giuseppe Mingoia, Paolo Mingoia, Vincenzo Domenico Piazza, Nicola Ricotta, Vincenzo Sorce, Maria Taibi,

Medaglie con 35 donazioni (Femmine): Maria Pia Carrubba.

Medaglie con 50 donazioni: Gaetano Giovanni Messina, Salvatore Messina, Salvatore Quarto Castiglione, Sebastiano Bellanca, Luigi Sorce, Maurizio Messina, Francesco Catania, Salvatore Favata.