Migranti, Salvini: “Nel 2021 sbarcati 5.000 clandestini, sarà anno terribile”

La minaccia del Covid non ferma gli sbarchi. L’Europa deve considerare i confini italiani come i confini del Continente. Lo ribadisce in un’intervista a “Libero Quotidiano” il segretario della Lega, Matteo Salvini. “I confini italiani – afferma – sono confini europei. Da inizio anno, nonostante il Covid, sono già sbarcati 5.000 clandestini, di questo passo il 2021 sara’ un anno terribile e non possiamo permettercelo”.

“A normative vigenti e’ possibile controllare meglio i nostri confini come fanno da tempo altri paesi europei come Germania, Spagna, Francia, Malta, Slovenia. Conto di parlarne al piu’ presto con il presidente Draghi e con il ministro Lamorgese. Facciamo come tutti gli altri Paesi europei, volere e’ potere”. Nell’intervista Salvini fa il punto sul processo che lo vede imputato a Catania per sequestro di persona sulla vicenda della nave Gregoretti. “Resto convinto di aver fatto il mio dovere di ministro dell’Interno: difendere i confini dell’Italia, diminuendo morti, feriti e dispersi nel Mediterraneo credo sia un merito e non un reato. Non chiedo medaglie, ma neanche 15 anni di carcere!”, ha concluso Salvini.