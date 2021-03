L’infettivologo Galli: “Le scuole vanno chiuse, c’è una guerra in corso”.

“Io ho sempre considerato un’ipocrisia continuare a dire che le scuole sono un ambito sicuro: non lo sono mai state, sia per quanto riguarda l’interno che tutto quello che vi ruota intorno”. L’infettivologo Massimo Galli, direttore della Struttura di Malattie Infettive presso l’Ospedale Sacco di Milano, non lo manda a dire: ci sono troppi contagi, ormai ci si è stabilizzati sui 20 mila al giorno. E le scuole vanno chiuse, ha dichiarato il professore durante un’intervista a “L’aria che tira”, su La7.



Per il professore Massimo Galli non vi sono dubbi: le scuole vanno chiuse. “Lo dico con la morte nel cuore, perché sono il primo a pensare che la scuola non in presenza è tremenda, è una grande iattura. Ma cosa possiamo farci: c’è una guerra in corso”, ha concluso il noto infettivologo.