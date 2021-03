Italia, Vaccini: dose Pzifer a una donna di 109 anni

Una donna di 109 anni, Natalina Adele Ferraro, e’ stata vaccinata contro il covid-19 oggi, a Picerno (Potenza). Ne ha dato notizia l’Azienda sanitaria di Potenza (Asp Basilicata), specificando che la donna e’ nata a Picerno il 25 dicembre del 1912.

A somministrarle la dose di vaccino Pfizer e’ stata l’infermiera dell’Asp Basilicata, Giusi Mascolo, assistita dal dottor Antonio Marsico, anestesista in pensione, medico volontario. La donna vive con una figlia: in totale ne ha avuti sette. di cui quattro in vita.