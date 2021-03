Finanziamenti pubblici a Mussomeli

MUSSOMELI – Altro straordinario risultato per Mussomeli. #Finanziati oltre 9 Milioni di euro di lavori per l’edilizia scolastica nel comune di Mussomeli. Quattro decreti di finanziamento per la sistemazione degli edfici scolastici:

Titolarità comune

– scuola dell’infanzia Madre Teresa di Calcutta € 495.000,00

– scuola Istituto Comprensivo P. E. Giudici € 1.582.287,45

– scuola Istituto Comprensivo Via Madonna di Fatima € 2.400.000,00

Titolarità LCC di Caltanissetta

– Istituti Superiori c.da Prato € 4.730.000,00

Un ringraziamento all’ufficio tecnico del comune di Mussomeli e del LCC di Caltanissetta.