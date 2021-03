Covid: nell’ennese contagi scuola, sospetta variante sudafricana

Preoccupa la situazione della diffusione del Covid a Regalbuto, nell’ennese, dove e’ stata individuata la variante “inglese” del virus e si starebbe accertando, con il sequenziamento genetico, anche la presenza di quella sudafricana. “Attendiamo le comunicazioni ufficiali dell’Asp di Enna – ha detto all’AGI il sindaco, Francesco Bivona – sul sequenziamento genetico del virus, che ci permettera’ di capire l’eventuale presenza di varianti”. Al momento, nella cittadina, che da domani diventa “zona rossa”, i casi accertati sono 52, ma in serata si attendono gli altri esiti dei test molecolari su una ventina di campioni risultati gia’ positivi al test rapido.

In tre giorni, da quattro casi accertati nella cittadina si e’ giunti al numero odierni di positivi: sembra confermato che il punto di diffusione sia una scuola, in particolare in quella dell’infanzia, dove i bambini non portano le mascherine e che hanno poi diffuso il virus nelle famiglie. La maggior parte dei contagiati e’ asintomatica, e tra i pochi bambini e ragazzi con sintomi, questi sono molto lievi con una leggera febbre. Tra le persone risultate infette ve ne sono alcune che si sono sottoposte alla vaccinazione ed hanno ricevuto la prima dose. La zona rossa scattera’ dalla mezzanotte di oggi fino al 30 marzo prossimo