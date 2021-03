“La Sicilia è terra di giustizialisti, in cui un avviso di garanzia diventa una condanna in Cassazione ed è una vergogna. Invito alla calma”. Lo ha detto Nello Musumeci, presidente della Regione Siciliana, a Omnibus su La7.”So che la terra di Sicilia dà fastidio quando non alimenta le cronache giudiziarie – ha affermato – da qualche anno le abbiamo tenute lontano, ci auguriamo di farlo anche ora”.