Covid. Adriano Galliani e Beppe Marotta entrambi positivi e ricoverati.

Non solo calciatori. Nel mondo del calcio il Covid colpisce purtroppo anche i grandi dirigenti delle società di calcio più amate. L’amministratore delegato dell’Inter, già alla Juventus, Beppe Marotta, e l’ex amministratore delegato del Milan, attualmente al Monza, Adriano Galliani, dopo essere risultati positivi al Covid 19, sono stati entrambi ricoverati in Ospedale.

Beppe Marotta è stato ricoverato presso l’Humanitas di Rozzano dallo scorso 25 febbraio e le sue condizioni sarebbero in miglioramento. Adriano Galliani, invece, è stato ricoverato ieri all’Ospedale San Raffaele di Milano a scopo precauzionale.

Per entrambi tanti i messaggi di incoraggiamento e vicinanza sui social con l’augurio che possano riprendersi al più presto e possano tornare ad essere protagonisti del calcio italiano come lo sono stati in tutti questi anni.