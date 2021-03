Campofranco. Al via la consegna dei nuovi cestelli per la raccolta differenziata.

CAMPOFRANCO. Prende il via mercoledì prossimo la consegna dei nuovi cestelli per la raccolta differenziata ad opera della ditta esecutrice del servizio. A renderlo noto è stato il sindaco Rino Pitanza.

“Si tratta – ha spiegato di due cestelli per ogni famiglia, uno solo per l’umido e l’altro per le altre tipologie di differenziata ed entrambi saranno “personalizzati” con un codice a barre che sarà riconducibile al cittadino titolare della bolletta della spazzatura. Nella raccolta giornaliera, gli operatori saranno dotati di uno strumento rilevatore della corretta differenziazione e qualora si riscontrassero delle anomalie, il cestello sarà lasciato sul posto informando il cittadino della non corretta differenziazione”.

L’iniziativa è stata posta in essere per raggiungere percentuali di raccolta differenziata superiori a quelle finora ottenute e che hanno comunque consentito al Comune di Campofranco di essere tra i comuni più virtuosi in Sicilia sia nel 2019 che 2020. “Si tratta – ha concluso il sindaco – di “adeguarci” ai paesi italiani che già applicano queste norme da tempo; tutte le indicazioni per il ritiro sono state date tramite un volantinaggio. L’invito a tutti è quello di rispettare quanto indicato nel volantino, sia per il ritiro che per un miglioramento ambientale a cui tutti siamo tenuti a partecipare”.

Con la consegna dei cestelli verrà distribuito del materiale informativo anche per il nuovo calendario di raccolta settimanale, migliorativo rispetto a quello esistente e che comincerà ad Aprile.