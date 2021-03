AstraZeneca: vaccino con lotto sospeso, donna grave a Napoli

Una donna di 54 anni, di Napoli, e’ in gravi condizioni all’ospedale del Mare. Il 1 marzo era stata vaccinata con una fiala proveniente dal lotto ABV5811 di AstraZeneca, sequestrato su disposizione dell’Aifa nei giorni scorsi. La donna, che non soffriva di alcuna patologia, si trova ora in Rianimazione. La denuncia del caso alle forze dell’ordine fatta dalla famiglia e’ stata confermata all’AGI da fonti sanitarie.

Secondo quanto si apprende, il giorno successivo alla vaccinazione la donna stava bene ed e’ andata regolarmente a lavorare. Due giorni dopo ha avuto la febbre, mentre, dal terzo in poi, secondo quanto raccontano i parenti nell’esposto, ha iniziato ad avere problemi gastro-intestinali. I medici del 118, chiamati dai familiari, le hanno somministrato fiale per la reidratarla. Poi la perdita dei sensi e il ricovero.