Al “Leonardo da Vinci” Mussomeli” rocce e minerali testimonianze tangibili dei processi geologici

MUSSOMELI – (DALLA SCUOLA) – Nei giorni scorsi, gli alunni della classe III A (Scuola secondaria di I grado) dell’Istituto Comprensivo Statale “Leonardo Da Vinci” di Mussomeli, diretto dal Dirigente scolastico professoressa Alessandra Camerota, hanno partecipato a un incontro formativo on line con la professoressa Giovanna Scopelliti, docente di Petrografia presso il dipartimento delle Scienze della Terra e del Mare dell’Università degli Studi di Palermo dal titolo “Rocce e minerali. Testimonianze tangibili dei processi geologici”.

L’attività è stata promossa dal professore Angelo Alfano, docente di Scienze della classe, il quale, dopo aver svolto delle unità di apprendimento relative alla mineralogia, alla deriva dei continenti, alla tettonica a zolle, alle vicissitudini geologiche , geodinamiche e tettoniche della Sicilia, ha ritenuto fondamentale che gli alunni approfondissero ulteriormente tali tematiche con la presenza di un esperto, la professoressa G. Scopelliti.

La Docente ha illustrato la genesi della formazione geologica denominata “Gessoso-Solfifera”, con ampi riferimenti a depositi evaporitici e alle tracce geologiche, minerarie e culturali. In particolare ha mostrato proprio le tracce, presenti nel Vallone, relative alla crisi di salinità, un evento che si è verificato nell’ultima parte del periodo Messiniano (oltre cinque milioni di anni fa), nel corso del quale le acque del Mediterraneo evaporarono quasi completamente in seguito alla chiusura dello stretto di Gibilterra. Tale fenomeno ha portato gradualmente alla formazione di rocce saline e di zolfo.

La professoressa Scopelliti ha sottolineato che la presenza dello zolfo, ampiamente utilizzato nell’industria bellica per la produzione di polvere da sparo, ha consentito alla Sicilia, nel XIX secolo, di diventare una delle principali produttrici mondiali di suddetta risorsa mineraria.

Gli alunni, guidati dalla Docente, hanno eseguito una dettagliata analisi mineralogica e petrografica di diversi campioni di roccia, prelevati dal laboratorio di scienze della Scuola.

Entusiasmante è stata la visione on line di sezioni sottili di rocce sedimentarie, vulcaniche e metamorfiche al microscopio polarizzatore.

La Dirigente ha espresso soddisfazione per la valenza formativa dell’incontro, fondamentale per la comprensione da parte degli alunni che segni e tracce geologiche e paleontologiche sono in grado di fare apprendere informazioni sull’evoluzione della Terra non reperibili in altro modo.