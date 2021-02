Zone franche montane – Flashmob dei sindaci

MUSSOMELI – Questa mattina, insieme all’assessore allo sviluppo economico Michele Spoto, il sindaco di Mussomeli Giuseppe Catania ha incontrato gli altri sindaci siciliani allo svincolo di Irosa sull’Autostrada Palermo-Catania per partecipare al flashmob organizzato dal comitato promotore delle ZFM – Zone Franche Montane in collaborazione con i sindaci che sostengono l’approvazione della legge sulla fiscalità di vantaggio nei nostri territori. “Non c’è più tempo per discussioni politiche e passerelle romane – dice il sindaco Catania – occorre approvare con urgenza questa norma per garantire sopravvivenza e rilancio all’economia dei nostri territori.