Volley femminile, B2: l’Albaverde ospita la capolista Terrasini, sabato 6 febbraio

Dopo le prime due giornate di campionato nel sottogirone N2 della serie B2 il Terrasini ha confermato i pronostici della vigilia che l’hanno da subito indicato come la principale favorita al salto di categoria.

Una spumeggiante campagna acquisti ha fatto della compagine palermitana il miglior roster del girone più meridionale di questo campionato che è iniziato tra mille incertezze e ha già registrato nel sottogirone N1 il forfait del Messina.

Attualmente affiancato in classifica al Marsala, che sarà il prossimo avversario delle nissene, sabato 6 febbraio a partire dalle ore 18.00 il Terrasini sarà ospite dell’Albaverde che ancora si lecca le ferite dopo la sconfitta casalinga con il Nigithor S. Stefano di Camastra.

Pur essendo le due formazioni distanziate di soli tre punti l’Albaverde gioca contro pronostico e dovrà mettere in campo la partita perfetta se vorrà competere con le ospiti decise a non concedersi passi falsi.

Di fatto le ragazze del duo Scollo-Gotte non hanno nulla da perdere e, anzi il doppio confronto con il Terrasini prima e a Marsala dopo, sarà un ulteriore banco di prova per testare tenuta e schemi in attesa degli scontri diretti per non retrocedere.

“L’obiettivo è quello di ritrovare la concentrazione e la grinta mostrate nella vincente gara di esordio a Comiso – dicono in coro le ragazze dell’Albaverde – con il S. Stefano abbiamo fatto un passo indietro che ci può stare considerato che siamo appena all’inizio del campionato. Di sicuro non dobbiamo dare per scontato alcun risultato.”

La gara Albaverde – Terrasini sarà trasmessa in livestreaming sulla pagina facebook dell’Albaverde a partire dalle ore 18.00, bissando una iniziativa che ha avuto un notevole riscontro mediatico la scorsa settimana.