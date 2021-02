Sicilia, Vaccini Covid: Sda Poste Italiane consegna 28.900 dosi

ZCZC6798/SXR OPA21044016394_SXR_QBKS R CRO S45 QBKS Vaccini: Sda Poste italiane consegna in Sicilia 28.900 dosi Sono in distribuzione le fiale di AstraZeneca e Moderna (ANSA) – PALERMO, 13 FEB – Due furgoni attrezzati del corriere espresso Sda di Poste italiane, scortato dai Carabinieri stanno consegnando in queste ore in Sicilia 28.900 dosi di vaccino AstraZeneca e Moderna. Le dosi, arrivate in aereo la notte scorsa all’aeroporto di Catania, sono in distribuzione alle farmacie ospedaliere di Giarre (6.000), seguono Palermo (6.800), Erice Casa Santa (4.200), Siracusa (2.400), Ragusa (2.400), Agrigento (2.800), Caltanissetta (2.200) ed Enna (2.100). (ANSA). Y74-TR 13-FEB-21 12:10 NNNN