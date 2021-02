Sicilia: Giuseppe Umberto Ienzi (FI) nominato responsabile regionale del Dipartimento “Bioetica e Diritti Umani”

Forza Italia in Sicilia potrà avvalersi di un’altra figura esperta per ricoprire l’incarico di responsabile regionale del Dipartimento “Bioetica e Diritti Umani”. Si tratta di Giuseppe Umberto Ienzi, figura suggerita dalla responsabile nazionale dello stesso Dipartimento di Forza Italia, Olimpia Tarzia. La dirigente nazionale è tra i soci fondatori del Movimento per la vita italiano (oltre 600 centri sul territorio nazionale, tra movimenti locali, centri di aiuto alla vita e case di accoglienza, che, ad oggi, hanno consentito la nascita di oltre 200.000 bambini. Socio fondatore dell’Associazione Nazionale Scienza & Vita e del Movimento PER, Politica Etica Responsa­bilità.

Umberto Ienzi è stato consulente al Comune di Catania per l’associazionismo la famiglia e le politiche sociali, consulente per l’assessorato alla famiglia nel Comune di Tremestieri Etneo. E’ Cofondatore, insieme all’on. Carlo Casini, del Movimento per la vita italiano. Cofondatore del centro servizi volontariato etneo ed attuale Presidente dei Saggi. Presidente del Centro di “Aiuto alla vita di Catania”.

“La lunga esperienza in questo delicato settore – dice Olimpia Tarzia – fanno di Umberto Ienzi la figura perfetta per guidare il Dipartimento che a livello nazionale mi onoro di guidare. A Umberto rivolgo gli auguri di un proficuo lavoro”.

“Apprezzo molto l’indicazione – scrive Iezzi – che l’On. Tarzia ha voluto fare nei miei confronti e sono certo che, anche in totale collaborazione con il Dipartimento nazionale, potremmo, anche in Sicilia, svolgere un buon lavoro in questo settore. I miei ringraziamenti anche al Coordinatore regionale di Forza Italia, Gianfranco Miccichè, che ha voluto darmi questa opportunità di rendere fattibile l’esperienza accumulata negli anni”.