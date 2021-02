Sicilia, frena il coronavirus: dati incoraggianti, 478 nuovi casi e 533 guarigioni

Frena ulteriormente l’epidemia da coronavirus in SICILIA, dove tra ieri e oggi si sono registrati 478 nuovi casi e 533 guarigioni. Secondo i dati diffusi dal ministero della Salute e dall’Istituto superiore di sanita’, inoltre, nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 22.

Il numero complessivo degli attuali positivi in SICILIA scende a 38.932, 77 meno di ieri. I tamponi antigenici e molecolari effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 22.446. In discesa gli ospedalizzati in regime ordinario: sono passati dai 1.198 di ieri ai 1.192 di oggi. Risalgono, invece, i ricoveri nelle terapie intensive e sub-intensive: ieri erano 178, oggi 18