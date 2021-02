Sicilia, coronavirus: 574 nuovi casi e 25 decessi

Sono 574 i nuovi casi di Coronavirus in SICILIA, a fronte di 24.633 tamponi effettuati, su un totale di 1.961.519 da inizio emergenza. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 25 decessi (+2 rispetto a ieri) che portano il totale delle vittime, sull’isola, a 3.682.

E’ quanto si legge nel bollettino di oggi del ministero della Salute. Il numero degli attualmente positivi in SICILIA raggiunge quota 39.009 (-257) mentre le persone ricoverate con sintomi sono 1.198, di cui 178 in terapia intensiva (+12 rispetto a ieri). In isolamento domiciliare ci sono 37.633 pazienti. I guariti/dimessi dall’inizio dell’emergenza ad oggi sono 98.863 (+806 rispetto a ieri)