Rassegna stampa, Caltanissetta: scivola su cacca di cane, professionista ferito

CALTANISSETTA – Scivola sulle deiezioni del cane, professionista ferito Disavventura per un professionista, dopo la rovinosa caduta in cui è incappato sotto casa, scivolando sulle deiezioni di un cane mentre si recava a depositare i rifiuti serali: è successo in via Libertà, di sera, a causa del padrone del cane che non si è curato di raccogliere ciò che l’animale stava lasciando sotto un portico, sebbene a breve distanza ci fosse uno dei contenitori che l’Amministrazione ha fatto collocare proprio per depositare questo tipo di rifiuti.

Per manifestare tutto il proprio disappunto per la disavventura di cui era stato involontario protagonista, invece al professionista non è rimasto altro da fare che affidare il suo sfogo alla “rete” sperando che quanto accaduto a lui non abbia “repliche”. «Non posso fare a meno – ha scritto – di evidenziare l’inciviltà di alcune persone. L’altra sera mentre mi recavo a depositare la plastica sotto casa mia, a causa di un incivile che ha lasciato le deiezioni del proprio cane (senza prelevarle come buona educazione e civiltà obbligano), ho inavvertitamente messo il piede su uno di questi “ricordini” scivolando pesantemente per terra. In sintesi: stiramento dei muscoli della coscia sinistra, contusione anca sinistra, strappo alla spalla sinistra, contusione al ginocchio destro. Ora dovrò stare a casa per tutto il periodo che il medico mi consiglierà, quindi lontano dal mio studio e dai miei clienti».

L’episodio si è verificato in prossimità di un locale pubblico. È stato proprio il proprietario del locale a prestare soccorso al professionista rimasto a terra dolorante. «La persona che mi ha prestato aiuto – ha aggiunto il malcapitato – mi ha detto che attraverso le telecamere cercherà di rintracciare il proprietario del cane. Spero lo faccia presto perché io ho intenzione di andare a fondo su questa vicenda».

Il professionista ha anche fatto sapere che si rivolgerà al sindaco Roberto Gambino per sollecitarlo a prendere provvedimenti contro chi si comporta in modo incivile lasciando a terra le deiezioni del proprio animale. Il problema non è banale né da sottovalutare, visto che sempre più gente ama accompagnarsi al proprio cane lungo le strade cittadina mentre le percorre a piedi. Di questo tipo di… tracce se ne vedono ormai ovunque, anche nelle parti della città dove l’Amministrazione comunale ha fatto installare appositi contenitori per il deposito delle deiezioni raccolte.

Questi contenitori tuttavia non esistono in centro storico dove, oltre a possibile danno in cui può incappare involontariamente qualsiasi cittadino, le tracce lasciate dai cani diventano ancor più disdicevoli se non raccolte. «Io non ce l’ho con il cane – ha precisato il professionista a margine del caso in cui è incappato -, ma con il suo padrone che non si comporta come qualsiasi persona civile dovrebbe fare».