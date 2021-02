Posizionati nuovi pannelli turistici in ceramica a Vallelunga Pratameno

VALLELUNGA PRATAMENO – “Con l’apposizione dei nuovi pannelli promozionali, possiamo migliorare la fruizione turistica della nostra Vallelunga Pratameno”. È quanto afferma la dott.ssa Concettina Nicosia, Commissario Straordinario del Comune di Vallelunga Pratameno, nel comunicare che, nella programmazione di interventi nel centro abitato, sono stati previsti e collocati n. 3 pannelli in ceramica, realizzati dai Fratelli Zammito, maestranza operante in Valledolmo, su supporti in ferro della ditta Giuseppe Schifano da Vallelunga Pratameno, per una migliore fruizione di informazioni da parte dei visitatori. In sostanza, il Commissario Straordinario intende promuovere opere pubbliche atte a consentire la migliore fruizione turistica del territorio comunale, attraverso la valorizzazione delle aree, riqualificando e migliorando la qualità del tessuto urbano, affinché non vengano vanificate, tra l’altro, tutte quelle azioni poste finora in essere per la riqualificazione e l’ampliamento dell’offerta ricettiva locale.

I pannelli di “benvenuto” sono stati collocati in posizioni strategiche: agli ingressi dell’abitato e, quello informativo, al centro di via Nazionale, in prossimità del locale Ufficio Postale. Quest’ultimo riproduce alcuni angoli locali, come la piazza principale con la Chiesa Madre e la Madonna di Loreto, Patrona della Comunità; la bellezza del paesaggio, che nulla ha da invidiare ad altri angoli di Italia, caratterizzato da vigneti, che, a Vallelunga Pratameno e dintorni, producono vini rinomati anche in campo internazionale; il Monumento dei Caduti dinanzi alla Chiesa delle Anime Sante e le recenti scoperte archeologiche di una villa romana.

“Grazie anche a questi interventi, -afferma la dottoressa Nicosia-, è stato fatto un altro piccolo passo in avanti finalizzato alla valorizzazione turistica di Vallelunga Pratameno. Ancora una volta tengo a sottolineare il lavoro svolto dall’Ufficio Tecnico Comunale, per il quale ringrazio il suo Responsabile dr. arch. Francesco Antonio Izzo; così come ringrazio il dr. Alessandro Barcellona, storico locale, per le informazioni ricevute ed il Sig. Giuseppe Cappellino, laureando in Economia Aziendale, con la passione per la fotografia”.

Il nuovo pannello promozionale, posto in via Nazionale, è stato studiato in modo da armonizzarsi con l’ambiente circostante, segnala adeguatamente le risorse culturali, storiche e paesaggistiche ed agevola la visita dei turisti e la riappropriazione dei luoghi da parte dei cittadini vallelunghesi.