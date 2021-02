Mussomeli, piante ornamentali nel centro urbano

MU8SSOMELI – Completati i lavori di messa a dimora di alcune piante ornamentali (oleandro) in via Gagini. Le piante sono state richieste dal comune alla azienda forestale di Caltanissetta che ne ha fatto dono. Nei prossimi giorni si procederà alla messa a dimora delle rimanenti piante in altri punti del centro urbano. Il Sidaco Catania: “Ringrazio l’assessore alla manutenzione del verde pubblico Michele Spoto, la nostra squadra verde pubblico, l’Azienda Forestale nelle persone del Geom. LA Cagnina, Geom. Burgio e il Sign. Giannino del servizio X, per averci permesso di migliorare il nostro verde pubblico a costo zero.