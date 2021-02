Mussomeli: Ovinicoltura siciliana da valorizzare

MUSSOMELI – Ha avuto luogo, su iniziativa dell’Amministrazione Comunale di Mussomeli e con la collaborazione del Diprosilac, Distretto Produttivo Siciliano Lattiero Caseario e della Rete Ovinicoltori Siciliani, l’annunciato Webinar su “l’ovinicoltura siciliana, quale futuro?”. Introducendo i lavori, il Sindaco Giuseppe Catania si è soffermato sull’impegno del Comune a favore delle categorie produttive e per lo sviluppo economico del territorio dove gli allevamenti, nonostante tutto, sono un riferimento di straordinaria importanza sul piano produttivo, occupazionale e culturale. L’amministrazione da anni lavora per potenziare e qualificare la filiera turistica, agricola ed enogastronomica del territorio, ed ha attivato diversi progetti, e fra questi quello del “Primo Parco mondiale dello stile di vita mediterraneo” e quello denominato“Pensiamo al Sud”. E’ seguito l’intervento dell’Assessore dell’agricoltura e dello sviluppo economico, Michele Spoto che ha rimarcato l’importanza del comparto zootecnico per lo sviluppo delle aree interne e ciò anche se non sempre viene sostenuto con adeguate misure. Ha riferito inoltre sull’impegno dell’amministrazione a mettere in atto diverse strategie a favore dei vari comparti agricoli presenti nel territorio, con la volontà e la disponibilità a valorizzare anche il settore della lana, che oggi risulta essere un problema per l’allevatore, tenuto conto dei problemi legati all’utilizzo della lana di pecora aggravati dal fatto che la lana è un sottoprodotto con un valore economico molto basso e se non viene utilizzato immediatamente, viene classificato quale rifiuto organico.

Sul ruolo e sull’impegno del Diprosilac è intervenuto il presidente Enzo Cavallo che si è soffermato sulla importanza del settore zootecnico e sulla necessità di qualificare, organizzare e promuovere il latte “munto in Sicilia” nell’interesse degli allevatori e dei consumatori. Ha quindi parlato del Distretto come “cabina di Regia” di una filiera impegnata nella valorizzazione del latte siciliano ed ha fatto riferimento alle tematiche che vedono la struttura in prima linea nel serrato confronto col Governo Regionale: marchio QS (qualità sicura), benessere animali e monitoraggio del latte prodotto e trasformato in Sicilia. Sulle specificità dell’ovinicoltura siciliana e dei Monti Sicani ha parlato Sebastiano Tosto, presidente della Rete Ovinicoltori Siciliani e vice presidente del Distretto, che ha auspicato la realizzazione, in tempi brevi, dei progetti per la valorizzazione dei prodotti di qualità mettendo a frutto gli strumenti messi a disposizione dall’Assessorato Regionale dell’Agricoltura Siciliana. La qualità e la sicurezza alimentare, il diritto al cibo controllato, la tutela del territorio e la etichettatura che evidenzi, oltre all’origine delle materie prime, gli aspetti del benessere animale: sono questi gli obbiettivi su cui stiamo puntando con la necessaria determinazione. Ci sono occasioni da cogliere per valorizzare le nostre produzioni a garanzia del settore agroalimentare e la doverosa tutela del reddito dei produttori.

E tra le occasioni da cogliere, come spiegato da Davide Nigrelli, c’è l’introduzione della tecnologia blockchain tramite il quale i clienti finali e aziende agricole possono comunicare in modo innovativo all’insegna della trasparenza e della qualità. Questa tecnologia permetterà, con e progetti su misura e investimenti minimi oggi fortemente incentivati, di valorizzare territori, prodotti e aziende che oggi subiscono forti limitazioni in termini di visibilità e di prezzi di vendita a scaffale.

Sul ruolo dell’aggregazione e della valorizzazione delle competenze locali è intervenuto Tonino Rizzico che si è soffermato sugli strumenti di aggregazione, come le Reti d’imprese aventi l’obiettivo di favorire, un percorso di crescita delle piccole e medie imprese, tra gli attori della rete che decidono in maniera autonoma di unire le forze mediante la definizione di obiettivi comuni e strategici da raggiugere insieme. La rappresentazione pratica di valorizzazione, qualità, aggregazione e tecnologia Blockchain trova impiego nella Rete Ovinicoltori Siciliani premiata a Smau Milano lo scorso mese di Ottobre 2020.