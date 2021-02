Mussomeli, iniziati i lavori pubblica illuminazione in contrada “Germano”

MUSSOMELI – Iniziati, ieri mattina, i lavori di ampliamento della pubblica illuminazione in contrada Germano. Un intervento da tanto tempo atteso ed invocato dai residenti della zona e non solo. “Un altro punto del programma elettorale attuato”, ha sottolineato il sindaco Catania. “ Uno dei punti del nostro programma elettorale prevedeva l’ampliamento della pubblica illuminazione in un zona di nuova espansione (contrada Germano) e sono contento di comunicare che questa mattina sono stati avviati i lavori per le palificazioni e l’installazione dell’impianto. Intervento atteso da almeno 15 anni dai cittadini residenti in quella zona. In due fasi successive, l’intera contrada Germano sarà servita dalla pubblica illuminazione. La mia idea di politica consiste nel realizzare ciò che si è promesso in campagna elettorale e nel programma presentato ai cittadini.

Continuiamo a lavorare per migliorare la nostra comunità !”