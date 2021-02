Milleproroghe: ok Senato a fiducia con 222 sì, è legge

Ok del Senato alla fiducia sul dl Milleproroghe. Sono stati 222 i si’, 23 i contrari e 7 gli astenuti. Il decreto, gia’ approvato dalla Camera, viene cosi’ convertito in legge.

Il provvedimento e’ arrivato ieri da Montecitorio ed e’ approdato all’Assemblea senza la conclusione dell’esame da parte della commissione Affari Costituzionali di Palazzo Madama. Il decreto legge, che doveva essere convertito in legge entro lunedi’ 1 marzo, e’ stato varato dal precedente Esecutivo con l’obiettivo di prorogare 63 termini legislativi e nel corso della prima lettura sono state introdotte numerose modifiche confermate appunto dal timbro finale del Senato.

In particolare e’ stato approvato un emendamento riformulato che fa ulteriormente slittare di un anno, alla fine del 2022, la fine del mercato tutelato del gas e dell’elettricita’. Cosi’ come e’ stato prorogata per lo stesso periodo l’erogazione degli incentivi alle aziende agricole per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, con potenza elettrica fino a 300 kW. n

E’ entrata nel Dl anche la proroga, fino al 30 settembre 2021, dei tempi per l’approvazione del Pitesai, il Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee, e contestualmente della moratoria per lo svolgimento delle attivita’ di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale. E’ stato inoltre esteso fino a 180 giorni il termine per la consultazione pubblica sulla Cnapi, la Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee a ospitare il deposito unico nazionale dei rifiuti radioattivi.

Passano poi a marzo 2021 il termine di decadenza per l’invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati al Covid e i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo delle somme, scaduti entro fine 2020. Risultano prorogati anche fino a fine 2021 gli incarichi per il commissariamento per la realizzazione della tratta ferroviaria Napoli-Bari e della Av Palermo-Catania-Messina.

Nel testo figura anche la possibilita’ per il ministero dell’Economia di ricorrere ad assunzioni da destinare al monitoraggio degli interventi del Recovery Plan. Le assemblee societarie si potranno tenere con modalita’ semplificate fino a fine luglio 2021.

Il provvedimento prevede, inoltre, l’estensione, fino a fine 2021, delle agevolazioni previste per il pagamento delle utenze in favore dei titolari di immobili inagibili nelle aree danneggiate dal terremoto del Centro Italia (altre misure vengono estese fino al completamento della ricostruzione). Il decreto legge semplifica, infine, le procedure previste per la connessione alla banda ultralarga in scuole e ospedali.