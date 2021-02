I coniugi La Rocca festeggiano 64 anni di matrimonio: una lunga storia d’amore

Era il 9 febbraio del 1957 quando Rosario La Rocca, classe 1931, e Lucia Ferraro, originari di Resuttano, si unirono in matrimonio. Una bella storia la loro. Da allora un legame indissolubile che è stato il fondamento del traguardo raggiunto oggi: i coniugi La Rocca festeggiano 64 anni di matrimonio. Nativi di Resuttano (paese di origine) si trasferirono a Caltanissetta nel 1965, anno in cui Rosario fondò l’azienda di famiglia “La Rocca Macchine Agricole”. Dal loro amore sono nati i 3 figli: Luigi, Pippo e Fabrizio, ed oggi Rosario e Lucia sono “coccolati” dall’affetto di 5 nipoti ed una pronipote. Rosario La Rocca , 90 anni ad aprile e lei, Lucia, 86 anni appena compiuti, hanno vissuto in piena simbiosi ed armonia, superando tante difficoltà, forti del loro grande amore, testimoniato dalla loro grande famiglia. A loro, gli auguri della redazione.