Governo, Toninelli: “No a Draghi e’ nel DNA del M5s”

“In questi anni non ci siamo mai preoccupati del consenso, non abbiamo mai approvato leggi porcherie e il no e’ nel nostro Dna. Quando non sono stato confermato ministro il titolo di Atlantia e’ schizzato e anche oggi, la piu’ grossa lobby sta dicendo che con Draghi e’ salva, con noi era morta. Draghi e’ un tecnico esecutore di ordine degli altri, e’ un bravo tecnico ma e’ l’antitesi di quella umanita’ che serve oggi”.

Lo dice Danilo Toninelli all’assemblea dei Gruppi Parlamentari M5s. “Dobbiamo essere uniti con i nostri i numeri in Parlamento, il governo tecnico rappresenterebbe gli interessi di lobby e del piu’ grande lobbista in Parlamento che e’ Matteo Renzi”, ha aggiunto l’ex ministro.