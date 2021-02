Governo, iniziato il tavolo sul programma con Roberto Fico: partecipano i capogruppo della maggioranza che sosteneva Conte

E’ iniziato a Montecitorio nella sala della Lupa, il tavolo sul programma presieduto dal presidente della Camera, Roberto Fico. Partecipano i capogruppo di tutti i partiti della maggioranza che sosteneva Conte accompagnati da alcuni tecnici.

Per il Pd ci sono Graziano Delrio e Andrea Marcucci, per i Cinque stelle Davide Crippa e Ettore Licheri, per Italia viva Maria Elena Boschi e Davide Faraone, per Leu Loredana De Petris e Federico Fornaro.

Per il Cd Camera ci sono Bruno Tabacci e Alessandro Fusacchia, per il Maie Antonio Tasso mentre per il Senato con il gruppo Europesti-Maie-Cd ci sono Raffaele Fantetti e Maurizio Buccarella. Per le Autonomia Gianclaudio Bressa.