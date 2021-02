Fustal, serie B: Pro Nissa in Calabria sconfitta per 8 a 2

Ancora una sconfitta per la Pro Nissa che nella diciassettesima giornata del campionato di serie B di Futsal, è stata sconfitta in Calabria per 8 a 2 dalla Polisportiva Futura.

Partita discreta dei siciliani al cospetto del solido quintetto calabro che guida la graduatoria seppur con una partita in più. Nisseni che nella prima frazione hanno commesso qualche errore di troppo e palesato poca aggressività.

Cambio di ritmo nella ripresa e Pro Nissa che, dopo aver chiuso il primo tempo sotto di 4 reti, trova la via del gol con Costa, dai suoi piedi un paio di occasioni ghiotte sotto porta fallite, la squadra seppur sotto nel punteggio sembra ancora viva nel tentativo di riaprire la partita. Ma nel momento di massimo sforzo, due espulsioni patite dai nisseni hanno di fatto spezzato di ogni remota velleità di rimonta.

La seconda rete della Pro Nissa, che attenua il pesante passivo, è stata griffata da Lo Bongiorno impiegato come portiere di movimento.

La Pro Nissa, che martedì nel recupero di campionato affronterà il Città di Palermo, con 12 punti in classifica (4 vittorie, 8 sconfitte) conferma il campionato “tranquillo” senza nessuna pretesa. Rassicurante il margine sulla zona salvezza, considerando che la PGS Luce ha soltanto un punto, Real Augusta e Agriplus Acireale invece 6.