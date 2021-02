Famigliola finalmente in casa propria, ma carente di allaccio idrico. Invocano l’intervento benevolo di Caltaqua

MUSSOMELI – Finalmente una casetta, in pieno centro storico nella parte bassa del paese, sistemata in una delle viuzze silenziose e poco trafficate, tra il confine che porta al vicino Santuario e poco distante dal Quartiere San Giovanni, esattamente in Via Scaduto,18, da qualche mese in proprietà, per una famigliola con numerosa prole ( sei figli ed un altro in arrivo), i cui genitori sono Daniele Lo Porto e Veronica Favata. Una nuova condizione di vita familiare che purtroppo ha creato problemi logistici in casa, per l’assenza di fornitura idrica che ha causato enormi difficoltà di approvvigionamento del prezioso liquido, soprattutto indispensabile per i servizi igienici. Prontamente allertati gli operatori locali di Caltaqua, si sono recati sul posto per verificare se si trattasse di guasti o di qualcos’altro, costatando subito il mancato allaccio alla conduttura idrica, precedentemente rinnovata con nuovi lavori anche nella predetta via Scaduto, lasciandola, a fine lavori, completamente esclusa dall’allaccio. Per risolvere tale problema, il nuovo proprietario signor Lo Porto auspica che gli operatori di Caltaqua di Caltanissetta intervengano per il necessario scavo di circa due metri di percorso, per collegare dalla funzionante conduttura idrica fino al luogo del contatore, per il completamento del lavoro richiesto. Insomma, un costo da sostenere, come ha dichiarato Lo Porto, ammontante a circa 700 euro. Importo che non vorrebbe sottrare al sostentamento della famiglia che certamente non vive nell’agiatezza. Il Lo Porto, in una video intervista ha lamentato questa circostanza, chiedendo agli operatori di Caltaqua di Caltanissetta un sopralluogo sul posto, autorizzando, anche, lo stesso proprietario allo scavo dei meno di due metri di percorso col successivo allaccio della fornitura idrica. Una soluzione invocata dal nuovo proprietario dell’immobile, dal momento in cui la ditta che ha rifatto l’anzidetta nuova conduttura idrica non avrebbe provveduto ad ultimare i lavori fino al civico 18 dell’anzidetta Via Scaduto, essendo il predetto fabbricato risultato disabitato, e non avendo riscontrato punti di riferimento a cui rivolgersi. Una circostanza piuttosto complessa per ii nuovo proprietario signor Daniele Lo Porto che si trova da una parte con una famigliola da sostenere, aggravata dalla mancanza di lavoro, vedendosi ora costretto a chiedere pubblicamente la fornitura idrica, rimediando attualmente con l’aiuto provvisorio di un vicino di casa che gli fornisce il prezioso liquido, dietro compenso una tantum quale indennizzo. Un ripiego accomodante a cui la famiglia Lo Porto mal volentieri ricorre, sperando che la dirigenza di Caltaqua di Caltanissetta prenda a cuore la soluzione del problema, che tanta angoscia sta seminando nella famigliola che da qualche mese abita in tale fabbricato, sprovvisto appunto di tale servizio Idrico. Una richiesta accorata di solidarietà, ad alta voce, dunque, da parte della famiglia Lo Porto- Favata – diretta a Caltaqua di Caltanissetta, perché intervenga favorevolmente alla soluzione del problema.