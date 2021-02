Covid: Pfizer-BioNTech valutano efficacia terza dose su varianti

La casa farmaceutica statunitense Pfizer e la tedesca BioNTech hanno annunciato l’inizio di uno studio di valutazione sulla sicurezza e sull’efficacia di un’eventuale terza dose del vaccino anti-Covid da loro sviluppato contro le varianti del virus attualmente in circolazione. Lo si legge in un comunicato congiunto.

Lo studio si basera’ sui partecipanti ai test clinici di Fase 1 negli Stati Uniti, cui sara’ offerta l’opportunita’ di ricevere una terza dose del vaccino da 30 microgrammi a una distanza di tempo dalle prime due iniezioni compresa tra i sei e i dodici mesi.

In vista di possibili future mutazioni del virus, Pfizer e BioNTech hanno anche fatto sapere di avere intavolato discussioni con le varie autorita’ di regolamentazione, in particolare l’Agenzia del farmaco e dell’alimentazione Usa (Fda) e l’Agenzia europea del farmaco (Ema), sull’avvio di uno studio clinico per la valutazione di vaccini contro varianti specifiche con mRna modificati. Tale studio verra’ condotto inizialmente sulla base della variante identificata in Sudafrica.

L’operazione dovrebbe permettere alle due case farmaceutiche di aggiornare l’attuale vaccino rapidamente in caso di necessita’. “Al momento non abbiamo alcuna prova che le varianti in circolazione causino una perdita della protezione garantita dal nostro vaccino. Tuttavia, abbiamo deciso di assumere una serie di misure per agire in maniera decisiva e per esser pronti nel caso in cui una variante diventi resistente alla protezione offerta dal vaccino“, ha spiegato Albert Bourla, presidente e direttore esecutivo di Pfizer.

“La nostra strategia ha l’obiettivo di creare oggi le basi per permetterci di affrontare le sfide di domani. Vogliamo essere preparati a diversi scenari”, ha affermato da parte sua l’amministratore delegato e co-fondatore di BioNTech, Ugur Sahin.