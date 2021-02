In Sicilia oggi 518 nuovi casi Covid che fanno salire il totale a 152.105; 203 in provincia di Palermo, 147 in quella di Catania. Sono 734 i ricoverati con sintomi, 134 in terapia intensiva, 8 del giorno. Ammontano a 25.771 gli attuali positivi, -826; i dimessi guariti sono 122.217, 1.323 in piu’ rispetto a ieri. I decessi complessivi 4.117, 21 in piu’. I tamponi del giorno 25.929.