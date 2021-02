In Sicilia 479 nuovi positivi al Covid, che fanno salire gli attuali positivi a 34.866: 1.030 ricoverati con sintomi, 165 in terapia intensiva, 5 del giorno, e 33.671 in isolamento domiciliare. Sono 3.848 i deceduti, 24 in piu’ di ieri. I dimessi guariti sono 107.030, +559, con un incremento dei tamponi effettuati di 19.985