Covid: Coldiretti, 70% italiani a pranzo fuori in weekend giallo

E’ boom di prenotazioni con molti locali che registrano il tutto esaurito per il primo fine settimana del 2021, con ristoranti, pizzerie e agriturismi aperti in gran parte dell’Italia, atteso dai quasi 7 italiani su 10 (67%) che andavano a pranzo fuori almeno un sabato o una domenica al mese, prima dell’emergenza Covid.

E’ quanto emerge da una analisi di Coldiretti in riferimento alla ripartenza con servizio al tavolo o al bancone di 293 mila fra ristoranti, pizzerie, bar ed agriturismi sopravvissuti alle chiusure in questi mesi dove per l’appuntamento state adottate per l’appuntamento stringenti misure di sicurezza e distanziamento con la conseguente limitazione dei posti, con l’eccezione di Umbria, Puglia, Sardegna, Sicilia e la Provincia di Bolzano che restano ancora arancioni.

Le riaperture rappresentano una opportunita’ per 47,8 milioni di italiani residenti nelle regioni gialle che sono stati costretti a rinunciare al pranzo fuori casa nel fine settimana ma e’ anche una importante boccata di ossigeno per le attivita’ di ristorazione che si classificano tra quelle piu’ duramente colpite dalle misure restrittive che hanno provocato un crack senza precedenti per la ristorazione che nell’ultimo anno per colpa ha quasi dimezzato il fatturato (-48%) per una perdita complessiva di quasi 41 miliardi di euro, secondo le stime Coldiretti su dati Ismea.